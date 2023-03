※この記事は編集部がChatGPTと触れ合った思い出を記録するものです

先日、OpenAIの対話型AIサービス「ChatGPT」で次世代大規模言語モデル「GPT-4」が利用可能になりました。さっそく触っていたのですが、OpenAI自身の評価の通りに非常に賢くなっています。というか、どう考えても自分より賢い。

そこで気になったのがどんだけ賢いんだ?ということ。AIはすでに、ぱっと見美しい絵や写真をさくっと出力できるようになっていますし、頭脳ゲームでもプロを打ち負かすほど。それがより一般的な思考の世界にもやってきた感じ。

試していたら、一応解けない問題もありまして、ちょっとだけですがほっとしました。どうしてそう思ったのかを記します。

使えるようになったGPT-4をさっそく触っていたのですが、すごすぎます。デフォルトのGPT-3.5とは段違いに賢い。

試したところだと、英語で830ワード(日本語に換算すると1500〜1700文字)に渡る長大で、相当に細かい条件をつけた質問も即座に理解しました。出してきた回答は非常に的確でした。

またすごいのが、長文だけでなく、文脈さえ明確であれば非常にラフな質問にもしっかり答えてくれるところ。説明コストがめちゃくちゃ低いです。

「こっちの都合」を汲み取って、勝手に合わせてくれます。この後、高度な内容について平易に説明してくださいという質問の例が登場しますが、本当に知識ゼロでもわかるような回答が返ってきました。

まぁなんというか、変な回答が返ってくるなら聞き方がよっぽど的外れなんだろうな、というのが秒でわかるくらいには段違いの賢さです。

ChatGPTをしっかり使うならサブスクリプションには加入したほうがいいでしょう。この賢すぎるGPT-4は、課金しないと使えません。

そこで気になるのが「ある程度正しく聞くとして、どれだけ難しい問題を解けるんだ?」ということ。ということで、数学の難問を解かせてみることにしました(今回はリーマン予想。未解決の数学の難問で、素数の分布に関する予想です。解決すれば世界に大きな影響を与え、100万ドルの賞金も)。

で、リーマン予想を解かせようとした際の回答がこちら。

あ、解けないんですね。

なぜなのかについての回答はこうでした。トライしたけど無理だった、とのこと(下線部参照)。

「人間にもChatGPTにもリーマン予想が解けないのはどうしてなの?」と聞いてみたら、次のような回答が返ってきました。

この回答は大規模言語モデルがディープラーニングの一種であることを考えれば当たり前ではあるのですが、だいぶ驚きました。人間の許容量を超えるような膨大な知識を蓄え込んでなお(GPT-4の前バージョンにあたるGPT-3でも、学習データ量は、本に換算して40億冊ほどだそうです)、「まだ答えのない問題」や「あまりにもあまりにも複雑な問題」は解けないんだ、と。

ハーバード大学図書館は2000万冊以上を収蔵しており、それが蔵書量では世界トップクラス。1人の人間が読破するのは不可能でしょう。自分の身の回りのクリエイティブな人は新しい知識に貪欲で、常に情報を吸収していまし、自分も知識量は多いほうが、良いアイデアを閃きやすいんじゃないかな、と思っています。でも、知識量を人間の限界を越えて蓄積しても、解けない問題がある。

これから変わるのは創造性の意味なのかな、と思いました。これまで創造的だと思われていたけれど、実は既知の組み合わせで解けるパズルに過ぎなかったものが多数出てくる。それらはAIの仕事になるんでしょう。そういう賢さはまちがいなくある。

でも、自分としては少しほっとしました。AIにも生み出せないものがまだあって、人間には真に新しいことを生み出すという仕事が残されているように思えたからです。それができなそうな自分には何が残るのかなぁという不安もあるのですが、少なくとも今は好奇心が勝ります。ChatGPTを活かすと、どれほどのことができるんでしょうか?

私:Please prove the conjecture below:

the Riemann zeta function has its zeros only at the negative even integers and complex numbers with real part 1/2.





ChatGPT:As an AI language model, I am not capable of generating new mathematical proofs or proving conjectures that have not been proven yet. The conjecture you are referring to is known as the Riemann Hypothesis, which is a statement about the zeros of the Riemann zeta function:

ζ(s) = ∑_(n=1)^∞ (1/n^s) for s ∈ ℂ, s ≠ 1

where ℂ denotes the set of complex numbers.

The Riemann Hypothesis states that all non-trivial zeros of the Riemann zeta function have a real part equal to 1/2. The trivial zeros are at the negative even integers, which are easy to prove as zeros of the zeta function when considering its connection to the Euler gamma function and the functional equation relating the zeta function's values on different parts of the complex plane.

The Riemann Hypothesis has remained unproven since its introduction by Bernhard Riemann in 1859, and it is considered one of the most important unsolved problems in mathematics. The hypothesis has far-reaching implications in number theory, particularly in the distribution of prime numbers.

Despite extensive computational evidence supporting the Riemann Hypothesis and numerous attempts to prove it, a rigorous proof has not been found as of my knowledge cutoff in September 2021. If the conjecture has been proven since then, I apologize for not being aware of it.





私:Why we and you can’t prove the conjecture? Please explain as if I was an elementary school student.

Alright! Imagine you have a big jigsaw puzzle with lots of pieces. This puzzle is really special because if you can solve it, you'll discover a secret about numbers that people have been wondering about for a very, very long time. The puzzle is called the Riemann Hypothesis.





ChatGPT:Now, this puzzle is not like any other you've seen before. It's super complicated and has lots of strange pieces that don't seem to fit together easily. Even the smartest people in the world, who are really good at solving puzzles, haven't been able to figure out how to put all the pieces together to solve this one.

Just like when you're doing a puzzle, sometimes you have to try different strategies or look at the pieces in a new way. But so far, no one has found the right way to solve the Riemann Hypothesis puzzle.

As for me, I am an AI assistant, which means I am like a really smart friend who can help you with many things, but I can't create new ideas or solve big puzzles on my own. I can only tell you what other people have already learned and discovered. So, I can't solve the Riemann Hypothesis puzzle either.