ソニーとNBA選手レブロン・ジェームズがチームを結成しました

こういう限定モデルが出てくると、生産数に余裕ができてきたのかなと感じますね。

NBA史上最高のバスケットボール選手と言われる一人である一人であるレブロン・ジェームズがPS5とコラボ。

レブロン自身がデザインした本体とDualSense ワイヤレスコントローラーがセットで販売されます。

Image: PlayStation.Blog

彼が2014年に語った「Nothing is given. Everything is earned.」(与えられるものは何もない。すべては勝ち取っていくものだ)のメッセージや、愛称である「キング・ジェームズ」を意味する王冠が刻まれているこの限定モデル。勝ち抜きたい、そんなモチベが湧き上がりますね。

これはPlayStationファンのグループであり、現代のポップカルチャーを支えるエキサイティングなクリエーター、アスリート、俳優、アーティスト、ゲーマー、エンターテイナーとのコラボモデルを展開するPlayStation Playmakersプロジェクトによるもの。

レブロン・ジェームズの他にも、俳優でコメディアンのキング・バッハ、プロBMXアスリートのナイジェル・シルベスター、NFLのスターであるジャマール・チェイスとシーディー・ラム、ブラジルのコンテンツクリエイターであるジュリオ・コシエロ、といったメンバーとのコラボ企画も計画されているそうです。

日本では販売されるのかなー。PlayStation.Blog日本語版では報告されてないから無理かなー…。

Source: PlayStation.Blog