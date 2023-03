RAZERから"勝つため"のマウスパッドが登場。強化ガラス製です

マウス運びがスムーーーーーーズ!

マウスパッドには無限とも言える選択肢があり、どれが自分に最適なのか答えを出すのが難しいですよね。表現がツルっとしていたりザラっとしていたり、厚さもペラペラからクッション性のあるものまで多種多様。さらにリストレストと一体型だと、その柔らかさや厚さ、素材も違いがあります。

ゲーム用なら、かなり絞れてきます。RGB LEDで極彩色に光るタイプか、摩擦が少なくツルツルの表面を探せば大丈夫。しかしRAZERはその一歩先を行き、初の強化ガラス製マウスパッドを生み出しました。

新しい「Razer Atlas」はとにかくスムーズな表面で、速くて静かなスワイプを目指しています。操作性重視で極彩色に光りませんが、ストレスのないマウス運びは勝利への近道になります。

Experience pure, polished precision with our first ever glass gaming mouse mat—the Razer Atlas. Built to last with premium tempered glass, stay in the zone with an ultra-smooth, micro-etched surface designed for quicker, quieter and more consistent glides: https://t.co/u0VseSwItRpic.twitter.com/E9LV3254aS