ChatGPTがSlackにもきます（ベータ版申込受付中）

きますよー!

SalesforceがOpenAIとの連携を発表しました。ご存知の通り、OpenAIといえばChatGPT、Salesforceで一般にも広く知られているものといえばSlack。てことで、やってきますきます、ChatGPT機能がSlackにも!

SlackでChatGPTがどう動くのかというと、通常のChatGPTと同じく超優秀なアシスタントの立ち位置。長くなりがちなSlackポストの要約、返信文章の下書きなど。Slackはビジネスコミュニケーションツールなので、ChatGPT搭載で生産性をあげるのが狙いです。現在はまだベータ版で公開前。いち早く使ってみたい!というSlackユーザーは、ウェイトリストに登録しておくのがよし。

Introducing the ChatGPT app for Slack by @OpenAI!



💬 Summarize conversations to quickly catch up on any channel

📚 Tap into tools to learn about any topic in an instant

🖊️ Draft and edit messages in seconds with smart writing assistance



Learn more: https://t.co/TLfdEcg3akpic.twitter.com/2iDMiMEfsD