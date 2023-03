意外なヒントから大胆予想！ WWDC 2023って6月5日かも？

意外!それは航空チケット!

毎年開催されているApple(アップル)のデベロッパー向けカンファレンス「WWDC」。次のiOSやmacOSの新機能が発表されたり、もしかしたら新ハードも発表されちゃうかも! みたいなワクワクのイベント。

毎年わりと直前にならないと「この日です!」がわからないのでヤキモキさせられますけど、今年の「WWDC 23」は、もしかしたらこの日かも? な予想が立てられています。

きっかけは、フライトトラッカーアプリ「Flighty」の開発者であるRyan Jones氏のTwitterへの投稿。

そこには、6月4日にサンフランシスコに向かうフライトが!

See ya at WWDC!



Team @FlightyApp decided to take a tiny flyer on the dates and just book it. pic.twitter.com/XxTbzEQ1XG