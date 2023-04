ディスプレイ内指紋認証のiPhoneは2025年に登場？

操作感がかなり変わりそう。

一部のAndroidスマホに搭載されている、ディスプレイのどこを触ってもロック解除ができるディスプレイ内指紋認証。ディスプレイアナリストのロス・ヤング氏によると、2年後に来るであろうiPhone 17 Proには同機能が搭載されるとのことです。

