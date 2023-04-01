ブルーエアの空気清浄機が過去最安！ 1部屋1つ置いていいレベル

部屋の数だけ買っておこうね。

花粉で目も鼻も喉もかゆいこの季節。なぜ植物の生殖行動で僕たちがとばっちりを喰らわねばならないのか、甚だ疑問ですが、まぁ飛んでくるんだからしょうがない。せめて室内だけは清浄化していきましょう。

ブルーエアの定番コンパクトモデル｢Blue Pure 411｣が38%OFFで1万1173円！ 過去最安記録更新です。さらに原稿執筆時点では200円OFFクーポンが付いていたので、実質1万973円。ゲロ安い。

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適用床面積13畳なのに、場所を問わないコンパクトさがポイント。自分が居る場所へと持ち運んでもいいですし、この値段なら1部屋に1つ置いておいてもいいレベル！

ちなみに、交換用フィルターも3,000円ほどでポチれますし（実は互換フィルターは更に安い！）、ランニングコストもかなりお得な選択肢です。

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