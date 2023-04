生体認証つき｢スマート銃｣登場。誤発砲を防げるか？

『PSYCHO-PASS』のドミネーターみたいな感じ?

来るぞくるぞと言われ続けて数十年。やっと生体認証機能装備の「スマート」な銃が発売されました。コロラド州が拠点のスタートアップ企業であるBiofire Technologies(バイオファイアー・テクノロジーズ)が、指紋と顔の生体認証技術によって認識された者だけが発砲できるピストル「Biofire Smart Gun」の発売を発表しました。初の商用スマート銃になります。

これによって、銃に関連する不必要な事故死におびえる銃中毒の国民から利益を得ようとするスマート銃メーカー間の競争が激しくなるかもしれません。

