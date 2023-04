知ってた？ あなたのMacに｢ビットコイン論文｣が入ってる！

本当にあった!

開発者がハードやソフトにこっそり潜ませる遊び、イースターエッグ。これを探すのが楽しいんだ! という人もいるでしょう。

Apple(アップル)端末にもあれこれイースターエッグはあるのですが、どうしてこんなものが? という謎エッグが発見されました。

Macの中に隠されているんですよ、ビットコインの論文が。

ビットコインのイースターエッグを発見したのは、テック開発者のAndy Baioさん。自身のブログで公開しています。

世界初の仮想通貨ビットコイン。一時暴落しましたが、最近また力強い復活を見せており話題にあがっています。

そのビットコインの生みの親と言われるサトシ・ナカモト氏が2008年に発表したビットコイン論文「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System」が、Macにひっそり隠してあったのです。しかも、どうやら2018年以降のmacOSすべてに…。

嘘でしょー!? という人、試してみてください。私もやってみたのですが、本当にありました!

ビットコイン論文があるのは、2018年6月リリースのmacOS Mojave以降を搭載している端末。ターミナルを開いて、以下のコマンドを打ち込むと(コピペOK)出てきます。Macでのターミナルの開きかたは公式にあり。

あった?

論文ファイルは、画像キャプチャのVirtual Scanner II Deviceのリソースの奥の奥のおくにあり、MacRumorsは、Apple端末間で画像を送信できるシステム用のサンプルに使われたのでは? と予想しています。

Appleの隠しビットコイン論文は、2020年にも元AppleプロダクトデザイナーのJoshua Dickens氏も謎だとツイートしていました。

Weirdly, there's also a PDF of the original Bitcoin white paper: pic.twitter.com/JjPnI4fyzc