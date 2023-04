ChatGPTまかせでDJしてみたら、なかなかセンスがよかった

DJ。シチュエーションに最適な楽曲を選び、つなぎながらプレイする行為。

これ、なんとなくAIに適した役割のような気もしますね。上手にDJするには音楽に対する膨大な知識量が必要ですが、ビッグデータを解析しまくっているAIなら、そんなのお手のものではないでしょうか。

ギズモードでは、先日「ChatGPTに選曲を任せるDJライブ」を配信してみました。こっちが投げかけるお題にChatGPTはどう応じて選曲したのか。そのときの模様をレポートしていきます。

Q: スーパーモデルになって、ランウェイ歩いてるような気分になる曲を5つ教えて

AIの選曲 Madonna『Vogue』 Lady Gaga『Fashion』 David Bowie『Fashion』 RuPauk『Supermodel(You Better Work)』 Gigi D'agostino『L'amour Toujours』

ナイトクラブの華といえば、やはりファッションピープル! 昼間はどんな仕事をしているのかわからないけど、とにかく目いっぱい着飾ったあの謎の人たち!

実際にスーパーモデルなんかフロアにいたら上がりますよね。まぁ今のクラブシーンでは、そういうなんだかよくわからない人もめっきり減っちゃいましたが。

そんな浮ついた気分を盛り上げる選曲を頼んだら、提示されたのはマドンナの『Vogue』やらル・ポールの『Supermodel』やら、90s初頭のニューヨークシーンっぽいですね。

ちょっと懐メロくさいかなって思うんですが、当時はハウスミュージック全盛期で、特にゲイの皆さんが集まるギラギラな大箱が大人気。ドラァグクイーンのお姉さま方のケバケバしい絵面が思い起こされて個人的には和みます。

あとボウイの『Fashion』を選んだのはなにげに渋い! この曲、実はモードに動かされる人を皮肉った歌詞なんですよね。「ファッションなんて所詮は儚いものなのよ」って、AIに諭されているようで身につまされます。全体になかなかの選曲ではないでしょうか。

Q: あなたはジャカルタの老舗クラブで5年活躍しているDJです。ChatGPT自身が今一番の推しと思える1曲を教えてください

AIの選曲 Riton feat. Mufasa & Hypeman『Friday』

インドネシアのジャカルタにはちょっと特異なクラブシーンがあるって話は、以前からよく聞きます。10年くらい前は「ファンコット」と呼ばれる高速なダンスチャンチャカチャンみたいな独自のクラブミュージックが流行ってましたが、最近はオーソドックスなテクノやハウスのシーンも育っているみたい。

そんなジャカルタで活躍するDJだったらこの曲!って選ばれたのがRiton feat. Mufasa & Hypemanの『Friday』。ボトムヘビーな王道ハウスミュージックですね。

この曲、2020年のヒットでちょっと古いんですが、90年代にNightcrawlersがクラブヒットさせた楽曲が元ネタになってます。フレーズ自体は何度もサンプリングされてるものなので、多くのクラブファンには耳なじみがあるはずです。

ちょっとベタな感じだけど、アジアの大箱の雰囲気に浸るには、こういうヒット曲がちょうどいい感じなのかなって思います。願わくば現地ならではのクラブヒットみたいなのも教えてほしかったけど。

Q: Red Hot Chili Peppers『Snow (Hey Oh)』とコード進行が同じ曲を教えてください

AIの選曲 The Chainsmokers & Coldplay『Something Just Like This』 Imagine Dragons『Demons』 The Script『Breakeven』 OneRepublic『Apologize』 U2『With or Without You』

レッチリの『Snow (Hey Oh)』は、G#m→E→B→F#の4コードで構成されたかなりシンプルな楽曲です。こんなシンプルなコード進行でちゃんと盛り上がりを作れるレッチリは、なんだかんだすごいバンドですね。

そんな『Snow (Hey Oh)』と似たコード進行ってことで繰り出されたのが、ザ・チェインスモーカーズ&コールドプレイの『Something Just Like This』。あー、ちょっと物憂げな雰囲気で同じような進行ですね。ほかにもイマジン・ドラゴンズやU2など、新旧織り交ぜたロックの名曲を選んでくれました。

実際にDJしてると、「この続きも同じムードの曲で引っ張りたいなー。どんな曲あったっけ?」なんて思い立っても、急に記憶が引き出せなかったりして歯がゆいことがあるんですよ。そういうときにAI使うと。記憶のチャクラを開いてくれて便利かもしれません。

でもね…優れたDJって、その日その場にいる人々の心の機微を感じ取り、それを汲み取って音として表現する行為なんですよ。笑いあり怒りあり泣きありの感情表現しながら、人々の足を自然とダンスに向かわせる。

さらに一晩の間にもたらされるストーリー性。優秀なDJは歌詞で曲をつないで物語にしたりできますからね。AIが選んだ曲はセーフティで間違いないんですが、逆に「え?なんでこの曲? でも、カッコいい」みたいな意外な驚きはなさそう。

まぁ、でもそんな高度なテクニックを持ったDJは、人間さまでもほんとに数えるほどだし、その辺のヘタっぴなDJよりはAIの方が全然良さげではありますよね。「Last Night A DJ Saved My Life」ならぬ「Last Night An AI Saved My Life」の時代になるんでしょうか?