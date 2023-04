ゲームの祭典E3、オフラインもオンラインも開催中止

来年の開催もどうなるか…。

例年ロサンゼルスで開催されていた世界最大のゲーム見本市E3が、2023年度の開催を中止すると発表しました。オンライン、オフライン、共に開催ナシです。

時代の流れか

例年では6月頃に開催されていたE3。その存続が怪しくなってきたのは、やはり新型コロナウイルスの影響です。コロナが流行し始めた2020年は中止となり、2021年はオンラインでのみ開催。2022年はオンラインとオフライン共に開催中止となり、今年もまたもや中止という流れ。

特に今年は「次こそ現地開催やるぞ!」的な勢いもあり、コミコンなどの大型イベントを運営するReedPopと提携が発表されていました。4年ぶりの現地開催を期待していた人も多いのでは?

We're back! 👾#E32023 will take place in June at the Los Angeles Convention Center— with new partner ReedPop (the folks behind @PAX!)



Learn more: https://t.co/p9QUmBtkBupic.twitter.com/MdW00Qekeg — E3 (@E3) July 7, 2022

しかし、肝心のゲームメーカーがあまり集まらなかった模様。Ubisoft、Microsoft、SIE、SEGAなどが参加の見送りを表明していました。Ubisoftは自社のオンラインショーケース「Ubisoft Forward」を、例年の開催時期に近い2023年6月13日より放送すると発表しています。

✨SAVE THE DATE ✨



Join us on June 12 at 10 AM PST for #UbiForward live from Los Angeles, for game updates and reveals!



👉 https://t.co/OHJXAPwlmg — Ubisoft (@Ubisoft) March 28, 2023

Nintendo Directみたいに、もう各メーカーが自社で情報配信をする時代なのかもしれませんね。1995年から続いてきたE3の歴史も、そろそろ…。