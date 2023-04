イーロン・マスクがOpenAIを辞めた本当の理由

イーロン・マスクが「OpenAI危ない! 開発半年中止すべき」と署名を搔き集めているのを見て、「あれ? 自分で立ち上げた研究所じゃないの?」と首をかしげている人も多いと思います。

確かに2015年にOpenAIが旗揚げした当初は、イーロン・マスクもLinkedIn共同創業者リード・ホフマン、PayPal共同創業者ピーター・ティールら投資家グループで計10億ドルの初期投資を約束した時期もあったし、研究所がRedditの掲示板の投稿をAIにフォードしていた辺りには共同会長でした。

しかし、Semaforが匿名の情報筋8名から得た情報によると、2018年にイーロンは「このままではGoogle(グーグル)に完全に負ける」と焦りだし、「おーし、ここは俺様が研究所を乗っ取って陣頭指揮を執ってやる!」と買収する気満々になったのだといいます。

ところが共同創業者のサム・アルトマンCEO、グレッグ・ブロックマンCTO両名を含めた経営陣がこれに強く反発。

確執が表面化してOpenAI取締役を2018年2月20日に辞めてしまったというのが事の真相らしいのですね。

いちおう建前上は「利益相反」が辞任の理由になっていますし、イーロンはテスラでAIを開発しているためOpenAIとは競合関係。

現にテスラ自動運転プログラムAI開発責任者にOpenAIからAndrej Karpathy氏を引き抜いた経緯もあるため、まったくのデタラメというわけでもないのですが、辞任のあいさつでそれを辞める理由として挙げるイーロンの説明に納得した人はOpenAIの部内には皆無だったといいます。

2018年2月20日付けOpenAI公式ブログには「辞めてからも投資とアドバイスは続ける」と書かれていますし、米Gizmodoでもその発表を真に受けてあたかも蜜月が続いているかのように紹介し続けてきましたが、実は約束していた投資(イーロンだけで10億ドル)も10分の1の1億ドル払っただけで打ち切ってしまったみたいですよ。

AIをスパコンでトレーニングするには途方もないお金がかかります。

折しも同年秋にはGoogleが“Transformer”言語モデルなる化け物を発表。AIはエンドレスに学習するフェーズに入ります。

「エンドレスにデータをフィードしなければレースに完全に遅れをとってしまう」―そう考えたOpenAIは翌2019年3月11日に非営利の母体とは別に営利法人を設立して資金調達力を上げます。Microsoft(マイクロソフト)から最初の10億ドルの投資が舞い込んだのはその半年後のことでした。

こうして水面下で息をとめてスパコンを共同開発してAIにデータをフィードしまくって昨年11月、ChatGPTで水上にザッブーンと姿を現し世界が熱狂。Googleとの形勢逆転というわけです。

これを見たイーロン・マスクは「激昂」(情報筋証言)し、TwitterのデータがOpenAIに読み込まれないよう12月3日のうちにブロック。

2月に入ると「OpenAIとは名ばかりで全然オープンソースじゃない。Microsoftに牛耳られて利益至上主義になっている」と皮肉を言い、3月には「自分が1億ドル寄付した非営利団体が、時価総額300億ドルの営利法人になるなんてね」と批判し、「人類最強ツールのAIが企業に独占されていると知って驚くエルモ」の絵をツイートしたり対決色を強めています。

