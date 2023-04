歌手のグライムス、自分の声をAIに提供OK。ただし条件あり…

テクノロジーには抗うべきか、歩み寄るべきか。

カナダの歌手、グライムスはテクノロジーとの共存を選んだようです。

生成系AIが作った楽曲の著作権が問題になっていますが、グライムスは自ら使用OKにする考えを発表。使用OKとは、AIを使って彼女の声を再現し曲を作って発表してもいいということ。

ただし、これにはAI楽曲のロイヤリティ(印税)の取り分を折半するという条件があるんです。

グライムスは、AI楽曲についてTwitterに意見をポスト。ドレイクとザ・ウィークエンドのAI生成楽曲がリリースからの取り下げで注目されましたが、グライムスはその関連記事を一緒にツイートしました。

I'll split 50% royalties on any successful AI generated song that uses my voice. Same deal as I would with any artist i collab with. Feel free to use my voice without penalty. I have no label and no legal bindings. pic.twitter.com/KIY60B5uqt