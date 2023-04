｢たまごっち｣でハリポタとファンタビの魔法生物が育てられる！

映画で見たあの魔法生物が手の中に!

すでに人気のユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけでなく、豊島園跡地でもエンタメ施設がオープンする『ハリー・ポッター』。それに備えて、池袋駅の西武線の1・2番線ホームが大改装され、「キングスクロス駅」っぽく生まれ変わりました。

Video: 日テレNEWS/YouTube

この『ハリポタ』熱は止まるところを知らず、携帯型育成ゲーム機「たまごっち」にも魔法がかかりました。

ふたつの映画の世界で遊べる

「ハリー・ポッター たまごっち」は『ハリー・ポッター』をモチーフにした青い「Hogwarts Castle」と、『ファンタスティック・ビースト』をあしらった赤い「Magical Creatures」の2種が登場。

デザイン違いで中身は同じなのですが、開始時にどちらかのモードを選択するとホグワーツ城で3時間を過ごすことができたり、スーツケースの中にいる魔法生物をお世話するなど、2種類の遊び方が楽しめます。

Video: たまごっち/Tamagotchi【公式】/YouTube

魔法生物は全25種類

ハリポタでは白ふくろうのヘドウィグやケルベロス、フェニックスなど11種類が、ファンタビではモグラのようなニフラーや植物のようなボウトラックルなど14種類が選べ、餌やりやブラッシングやなでたりしてお世話をします。それに応じて、ハリー、ハーマイオニー、ロン、ニュートが笑顔になるご褒美が待っています。そのために頑張っちゃいそうですね。

ゲームあ映画のシーン再現も

他にも4種類のゲームや、ドット絵で再現される映画のシーンが見られるなど、飽きずにずっと遊べそう。発売は7月下旬ですが、マホウドコロで予約にができるようになっています。赤青どちらも2,860円です。

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23) ©BANDAI ©2017BANDAI ©BANDAI/TV TOKYO・2014TeamたまごっちTV ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Source: YouTube (1, 2), BANDAI, BENELIC CO.,LTD. via 価格.com