iPhone 15はLightningで行く可能性もあった。テストもしていた

却下されてよかったアワード2023。

現在の噂だと、iPhone 15シリーズはついにUSB-C化が果たされる! という可能性が濃厚。ケーブル統一したい派の宿願が(たぶん)まもなく叶うのですが、実はApple(アップル)的にはもうちょっとLightningを引きずる計画もあったようです。

リーカーの Unknownz21氏は、開発の初期にはLightningポート搭載モデルもテストしていたと述べています。

Some details about USB-C on the iPhone 15:



It was in testing as far back as January 2022, and pretty much all designs since March 2022 have had the USB-C port instead of lightning.



There was a version with a lightning port very early on, but it was quickly scrapped.