iPhone 15の音量ボタン、全モデルで感圧式になる説

無印も大幅アップデートかも?

iPhone 15 Proシリーズでは、ひょっとしたらボタンが感圧式になるかも? 電源オフでも動作しちゃうかも! みたいな説が流れていますが、ちょっとうれしい追加アップデート。

iPhone 15シリーズ、全モデルで音量ボタンは感圧式かもしれません。

And guess what phone also have the buttons padding? The normal iPhone 15 and 15 Plus! They also have them,

So the normal version will have solid state buttons but not the conjoined volume buttons, with the old mute switch. pic.twitter.com/9QszhEm8ZL