お値段27億円。希少なイエローダイヤに包まれた世界一の高級時計

想像もつかないゴージャスさ。

時計ブランドとして突き抜け方が尋常じゃない最近のJacob & Co.(ジェイコブ)。またとんでもないプロダクトを送り出してきました。

ここのところトゥールビヨンをはじめとした複雑機構に熱を入れているジェイコブですが、もともとの出発点はニューヨークの宝石商。

そのゴージャスな輝きは王侯貴族だけでなく、新興国のニューリッチ、アスリートやラッパーなどのセレブたちも魅了しています。

今回の新製品はそんなジェイコブの真骨頂といえるものです。その名は「ビリオネア タイムレス トレジャー」。

Here comes the sun: Billionaire Timeless Treasure pic.twitter.com/qiHEblPRGx