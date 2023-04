気軽にチェアリングを楽しもう！ ローでもハイでも使える｢アンワインドチェア｣

こちらは「かいサポ(お買いものサポーターチーム)」が編集・執筆した記事です。

アウトドアが楽しい季節になりました。

近所の公園でゆったりチェアリングするのも、いい気分転換になりますよね。そんなときのお供にに、足を伸ばしてゆったりくつろげる「アンワインドチェア」はいかがでしょうか?

ロースタイルのチェアをすすめる理由

「アンワインドチェア」のようなローチェアの良さは、ずばり“自由度の高さ”です。ハイチェアにはない、リラックス感が味わえます。

ロータイプのチェアなら、イスの上であぐらを組んだり、足を延ばしたり自在なポーズでくつろげます。

オットマンとしても使えるマルチスタンド付き

「アンワインドチェア」に付属するマルチスタンドは、ランチボックスやペットボトルを置けるミニテーブルとしても活用できます。

オットマンとしても使えるので、足を伸ばしてゆったりお昼寝も楽しめます。

携帯性と汎用性も意識した組み立て式チェア

「アンワインドチェア」は組み立て式の椅子なので、分解すれば付属のバッグに収まります。このバッグをチェアにセットして、サイドポケットやヘッドレストとして使うことも可能です。

また、マルチスタンドのフレームを本体に継ぎ足せば、ハイチェアとしても使えます。

気分を変えたい、集中して本が読みたい、コーヒーテーブルでPC作業がしたいetc. ニーズに合わせて高さを変えられます。

耐荷重110kgのこちらの「アンワインドチェア」は、カーキとブラックの2色を用意して、machi-yaでクラウドファンディングを実施中です。

インドアでのリラックスタイムにもマッチする「アンワインドチェア」の詳細は、以下のページをご覧ください。

