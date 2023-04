Bing AIが広告を導入。どれが広告なのかわかりづらい……

クラシックな収益モデルは最新AIでも健在。

AIチャットの覇権を握るのは、いわずもがな一番利益を上げられたものです。AIが毎日世間を賑わす中、Microsoft(マイクロソフト)がBing AIに広告を組み込んだことが明らかになりました。Microsoftは3月29日にアップしたブログでBingへの広告導入を公表し、同社の幹部Yusuf Mehdiは、Bing AI広告戦略をまとめました。

と語っています。

広告はMicrosoftの「新しいBing」チャットに表示されるスポンサー付きコンテンツのバージョンで、製品のローンチ以来1カ月以上にわたって表示されています。今回の投稿はプラットフォーム上で広告が拡大またはシフトしていることを示唆しています。

Microsoftは2月のブログ記事で、Bing AIに広告を含める計画をほのめかしていました。今回の投稿は、同社がこれらの計画に基づいて行動したことを裏付けています。

Bing AIで表示される広告の詳細についてMicrosoftは公表していません。Gizmodo USの調査によると、少なくとも2種類の広告フォーマットが現在Bing AIに表示されていますが、そのほかのバリエーションが存在する可能性もあります。

1つは、チャット内に別のバブルとして表示されるプロモーションリンクで、商品が購入された場合にMicrosoftが手数料を得るものです(つまり、アフィリエイトリンク)。

もう1つのフォーマットはかなりわかりづらいです。こちらの広告は、特定の検索結果に「Ad」というタグが付いているだけで、どの商品が広告対象なのか、広告がテキスト全体にどのような影響を与えているかは判断しづらい状態になっています。

以下の例では、広告が太字のサイバーセキュリティソフトウェア製品に適用されているように見えますが、他の非広告ソースも引用されています。各番号付きの引用は「詳細情報(Learn More)」のエリアにリストされていますが、広告はそうではないようです。 %!(EXTRA string= )

小さな広告ボックス(上の画像のAdの部分)をタップすると、ほかのアフィリエイトリンクをリスト化したウェブサイトに移動します。誰がこの広告でメリットを受けているのかは不明です。

一方で、Bing AIに表示される情報の正確性に問題があることも指摘されています。たとえば、ある広告はHondaの車に関するものでしたが、そこに書かれた情報が不正確でした。

Bing Chat now has Ads!



It's going to be fascinating to see how the unit economics of Ads in language models will unfold and affect search advertising.



1/3 pic.twitter.com/o5YjRjikOP