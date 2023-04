Midjourney無料トライアルが終了するも、画像生成AIが抱える問題の解決にはなっていない

私たちは画像生成AIと、どのように向き合うべきか。

画像生成AIに注目が集まり、世界中で多くの人々が誰でも無料で想像力を具現化する武器を手に入れました。一方で運営企業は新たな問題に直面しています。ワシントンポストによると、Midjourneyは無料トライアルのアクセスを停止したことがわかりました。

同社のCEOであるDavid Holz氏は、Midjourney社のDiscordにおける28日の投稿で驚異的な需要と無料トライアルの乱用を理由に挙げました。

Holz氏は、追加の投稿で、

と述べました。

Midjourney社の有料サービスは引き続き利用可能であり、無料トライアルは現在一時停止されていますが、今後再開する可能性もあります。 ワシントンポストの最初のころの報道は、「乱用」が一連のディープフェイク画像に関連していると示唆していましたが、同社はそのことを否定しています。Holz氏は、Gizmodo USにメールで

と語っています。 29日Discordに投稿された「新しい安全対策」についてHolz氏は、

と彼はGizmodo USに語りました。

最近の画像生成AIブームをきっかけに、ディープフェイク画像作成目的の使用が広まっています。Twitterではローマ教皇がバレンシアガのジャケットを着ている画像やフェラーリ風のスポーツカーにサインをしているリアリティのある画像が氾濫しています。

I think Balenciaga pope might be the first real mass-level AI misinformation case. Kinda cool to watch tbh. https://t.co/hPoJeXwA1z