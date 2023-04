エイプリルフールだと思ってたNothingのビール、リアルに発売へ

嘘だと思ったらたぶん本当。飲みたい。

4月1日のエイプリルフール、ソーシャルメディア上でもいろんな嘘がありましたね。センスのいいものも悪いものも...。

その中でロンドンの新鋭デジタル製品ブランドNothingも「クラフトビールを発売することになった」と発表。

はいはい、エイプリルフールね、と思っていたらマジでした。たぶん。

無濾過の米ラガーで「Beer (5.1%)」と書かれたビール。ミニマルなデザイン、ミニマルな名前です。

ウェールズにあるマイクロブルワリーとコラボして作られるそうです。すでに予約が開始していて夏頃リリース予定。

予約まで開始されているので、たぶんエイプリルフールネタではないようです。

Introducing Beer (5.1%).



Crisp, unfiltered rice lager. Carefully crafted

for a distinct and drier taste. Independently

brewed in Wales, UK. Nothing engineer

approved.



Technically refreshing.



Sign-up for updates at https://t.co/pLWW07l8G7.



National minimum drinking age… pic.twitter.com/Rf68vN07Xx