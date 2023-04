Pixel 8の無印モデル、すこーしだけコンパクト化するかも

コンパクトスマホ、好き。

5月のGoogle I/Oまで1カ月ちょい。次期モデルであるPixel 8の情報発表も何かしらあると期待されていますが、発表に先駆けてハードウェアに関する噂がちらほら出てきました。

まずディスプレイサイズについて。以前の噂では無印のベースモデルは5.8インチの小型ディスプレイが予想されていましたが、リーカーのSteve Hemmerstoffer氏によるとベースモデルは6.2インチ、Proモデルは6.7インチになるとのこと。

Some pointed out inconsistencies regarding #Pixel8#Pixel8Pro screens size.



I checked again and it seems I indeed measured diagonals the wrong way...🤦🏻‍♂️#Pixel8 = circa 6.2"#Pixel8Pro = circa 6.7"



That being said, overall dimensions remain accurate. Sorry for the mistake...😅 pic.twitter.com/wxYfFO2Djg