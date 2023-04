まだやってたんだ。Netflix、25年を経てDVDレンタルを終了へ

もともとはDVDレンタルサービス。

Netflixが25年続いたDVDの郵送レンタルを終了すると発表がありました。最後のディスク発送は9月29日で返却は10月27日までとのことです。

今の若者は「DVDレンタルって何?」と思うかもしれませんし、DVD世代であっても「え、NetflixってDVDレンタルやってたんだ?」と驚きじゃないでしょうか。

On September 29th, 2023, we will send out the last red envelope. It has been a true pleasure and honor to deliver movie nights to our wonderful members for 25 years. Thank you for being part of this incredible journey, including this final season of red envelopes. pic.twitter.com/9lAntaL2ww