画像で振り返る3Dプリンター製ロケット｢Terran 1｣の初打ち上げ

Relativity Space(レラティヴィティ・スペース)社のTerran 1は、主に3Dプリンター製のパーツで構成されているロケットです。先月上旬の2度の延期を経て、ようやく現地時間の3月22日に打ち上げられました。

軌道到達とはならなかったものの、重要なマイルストーンをいくつも達成し、画期的なロケットは大きな成果を得たのです。

Terran 1は質量の85%にあたる部品を3Dプリントしており、推進剤には液化メタンと液体酸素から成るメタロックスを用います。

闇夜に映えた青色の噴煙という美しくも珍しい光景が生まれたのは、メタン系燃料に夜間の打ち上げというタイミングが組み合わさったからでした。

いざ発射

Terran 1の打ち上げは、もともと東部時間の午後10時に予定されていましたが、立ち入り禁止区域にさまよい込んだボートなどのせいで遅れが出て、夜遅くにずれ込んでしまいました。

全長110フィート超(約33.5メートル)のロケットがフロリダ州ケープ・カナベラルの第16発射施設からようやく離陸したのは、午後11時25分のこと。こちらは発射37秒前のロケットを捉えた画像で、後ろにはフレアスタックが写っています。

点火直前

Terran 1の1段目は合金を3DプリンティングしたAeonエンジン9基を搭載しており、それぞれが2万3000ポンド(100キロニュートン)、計20万7000ポンドほどの推力を生み出します。

ここに写っているのは、点火のほんの数ミリ秒前の同エンジン。構成パーツ数が従来の1/100というエンジンの製造にあたって、Relativity Spaceは独自の3Dプリント技術を活用しています。

離昇

Terran 1のドライ質量は約9.3トンで、3月8日の初回及び3月11日の2回目という過去2回の試みでは離陸は叶わず。実験的なロケットがついに飛び立ったのは3月22日の晩で、3度目の正直となったのでした。

ミッション名は「Good Luck, Have Fun」

Relativity社がTerran 1のデビューフライトへの期待を低く抑えていたのには、それなりの理由があります。

今までロケットの初打ち上げで軌道投入に成功した民間企業は存在せず、これほど実験的なロケットであればなおさらのこと。Terran は85%が3Dプリントされているため、同社いわく3Dプリンターで製造された軌道飛行を試みる構造物としては最も大きいんだとか。

その上Aeonエンジンはメタンを燃料としていますが、これまで軌道に達したメタン燃料ロケットはありません。Terran 1は初打ち上げが失敗に終わったメタン燃料ロケットとしては2本目で、1本目は2022年12月14日に発射された中国の朱雀2号でした。

青白い炎

メタンを燃料として用いるロケットというだけあって、青色が混じった噴煙が放たれました。液体酸素と液化天然ガス(主成分はメタン)の混合物は、「ロケットの推進だけでなく再使用性に関しても最適で、ゆくゆくは火星のメタンへと一番移行しやすい」とRelativity Spaceは主張しています。

青色の弧を描く

Image: T. Schneider / Shutterstock.com

Relativity Spaceは2015年に、Blue Originの元エンジニアであるTim Ellis氏とJordan Noone氏が設立。2段式のTerran 1ロケットは、2,756ポンド(1,250kg)以下の小さなペイロードを地球低軌道へ輸送するために設計されました。

打ち上げ1回あたりの費用は1200万ドル(約16億円)と推定されており、Terran 1はコストと性能の面でRocket Lab(ロケット・ラボ)の Electron(エレクトロン)と、SpaceX(スペースX)のFalcon 9(ファルコン9)との間に位置するとCNBCは報じています。

Max-Q

ロケットが軌道に到達しなかったにもかかわらず、Good Luck, Have Funミッションは同社にとって重要なマイルストーンを複数達成しています。

Terran 1はMax-Q(最大動圧点)という、機体に空気力学的な負荷が最もかかる瞬間を耐えました。同社は打ち上げ前に、Max-Qを耐えるというのは初回ミッションの「大きな転換点」だと表現。

Passing Max-Q would be a big inflection point. Why? Because it's the phase of flight where the structural loads on the vehicle are the highest, passing this point in flight proves our hypothesis: 3D printed rockets are structurally viable! pic.twitter.com/uAVD5pWv0q — Relativity Space (@relativityspace) March 7, 2023

2段目エンジンの燃焼と不具合

Max-Qの通過に加えて、ミッションでは主エンジン燃焼停止(MECO)、ステージ分離、そして第2段に搭載されたAeon Vacエンジン1基の燃焼に成功。

しかし、飛び立ってからおよそ3分後、2段目のエンジンは音を立ててから停止してしまったようで、ミッションは幕を閉じたのでした。

なお中継時の画面上に表示されたデータによれば、同ロケットが達した最大高度は地上81マイル(130km)、最大時速4600マイル(7400km)とのこと。機体はフロリダ沿岸から数は100マイル沖、大西洋に落下したと思われます。顧客ペイロードを積載していなかったのは、賢明な判断だったと言えるでしょう。

地上管制

エンジンがもはや動いていないことを受けて、Relativity社のライブ中継は地上チームの映像に切り替わりました。

同社のArwa Tizani氏は、放送中に「これまで3Dプリントされたロケットの軌道打ち上げを試みた人は、一人いませんでした。今日は成功とはいきませんでしたが、飛行する3Dプリントロケットが実現可能だと示すには十分なデータを収集できました」とコメント。

また同社は打ち上げ後、「今日は大きな勝利で、史上初となる出来事も多くありました。弊社は主エンジン燃焼停止とステージ分離まで進みました。フライトデータを評価して、数日のうちに公表します」とツイート。

Today’s launch proved Relativity’s 3D-printed rocket technologies that will enable our next vehicle, Terran R. We successfully made it through Max-Q, the highest stress state on our printed structures. This is the biggest proof point for our novel additive manufacturing approach.… pic.twitter.com/9iaFVwYoqe — Relativity Space (@relativityspace) March 23, 2023

大きな計画

First live launch I’ve ever seen raw with my own two eyes 👀 I told myself when I founded @relativityspace that my first launch viewing would be our own rocket, as motivation to make it there, and here we are. What a sight to behold, feel, and hear - indescribably awe inspiring. — Tim Ellis (@thetimellis) March 23, 2023

Terran 1はRelativity社にとって足掛かりとなるロケットで、同社は完全に再使用可能な3Dプリント製ロケットTerran R(テラン R)も同時に開発中です。

ロケットを60日間で組み立て、3Dプリントされた部品の割合を最終的には質量の95%まで増やすことで、業界に変革をもたらそうとしています。しかし、まずはTerran 1での地球低軌道へのペイロード輸送に成功する必要があります。