夏が過ぎてもジャマにならない。小さくしまえる流しそうめん器

夏の風物詩である流しそうめんには、無限の可能性があります。

昔は竹を割って流したものですが、現代では自分でコースを作るプラスチック製の竹だったり、ウォータースライダーやナイトプールといった奇抜で楽しいものまで千差万別の流しそうめんが購入できます。

ですが大掛かりであればあるほど、片付け後の収納場所に困っちゃうんですよね。

オフシーズンのことも考えている

Life on Productsの「PRISMATE(プリズメイト)流しそうめん器 たためるシリコンボウル付き PR-SK040」は、折りたためるシリコンボウルを使っているので一番かさばるパーツがペッタンコになって場所を取りません。

また、一見すると無機質な本体には本物の木で作った薬味用のトレイが乗るので、視覚的にもそうめんが美味しく感じられることでしょう。

Video: Life on Products/YouTube

携帯性にも優れている

ナイトプールのようにアクロバティックなものを求めなければ、小振りで良いですよね。乾電池で稼働するのでベランダや庭、アウトドアなど太陽の下で楽しむこともできます。

5,478円で夏を満喫してみましょう!