世界新記録！ 日本の水深8,000メートルで撮影された超深海魚

最も深い場所の魚としてギネス世界記録!

オーストラリアのウエスタンオーストラリア大学と東京海洋大学の研究チームが、伊豆小笠原海溝の海底8,336メートルで泳ぐ深海魚の姿を映像に収めました。これまで撮影された中で一番の深さで、ギネス新記録となりました。

カメラが捉えたこの深海魚、クサウオの一種で「スネイルフィッシュ」と呼ばれています。ちょっと映像でその姿、見てみましょう。

🌊 Scientists from #UWA and Japan have set a new record for the deepest fish ever filmed and caught! 🐟 They discovered a snailfish at a depth of 8,336m in the Izu-Ogasawara Trench and caught two more from 8,022m during a two-month expedition. @minderoohttps://t.co/RjJ7CxD97dpic.twitter.com/kRdYJsI3yU