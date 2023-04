天敵から逃げるときに輪になって前転するヘビ見つかる

なかなかの体育系。

マレーシアの科学者チームが、初めてヘビが故意的に「前転」をしている姿を捉えました。

前転は天敵から逃げるときにすることもわかりました。「ズナガハダカメヘビ」という種類の東南アジアに生息する小さくて赤黒っぽい色のヘビ。よくいるヘビですが、人に見られることはほとんどなく、日中は石や木の葉の下に隠れています。

数年前、今回の研究の著者であるマレーシア大学のEvan Seng Huat Quah教授は、このヘビが輪のようになって転がっていくのを目撃しました。

実はヘビが前転するのを目撃した人はこれまでにもいたのですが、その様子を画像や映像に収めた人はこれまで誰もいませんでした。

Quah教授もその姿を偶然見かけたので、撮影はできずに悔やんでいました。しかし、2019年8月。ある研究のためにマレーシアの山奥に来ていたQuah教授と同僚たちにチャンスが訪れます。

他の爬虫類の調査をしていたところ、ヘビが転がってきたので手に持っていたカメラで撮影することができたのです。

This little cartwheeling snake is my favorite animal today :B Photo by Evan Quah pic.twitter.com/LlEHJNEkJX