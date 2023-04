レゴからソニックのキットが4つ登場。加速ギミックで遊べるぞ！

あの回転をこう再現するとは!

映画やゲームもキットにしちゃうレゴには、これまで『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』をモチーフにしたものがありました。

以前はジオラマのような感じでグリーンヒルゾーンを再現していましたが、最新版はビックリドッキリなギミックで、ソニックがカっ飛びます。

まさか丸いカプセルにミニフィグを閉じ込め、遊園地のハンマーゴングよろしく叩いて弾き飛ばすとは、考えましたねぇ。その勢いでループを一周し、ジャンプ台を駆け上がってブロックを崩すのは爽快です。

4つのキットは「Sonic’s Speed Sphere Challenge」、「Tails’ Workshop and Tornado Plane」、「Amy’s Animal Rescue Island」、「Sonic’s Green Hill Zone Loop Challenge」。全部を集めて組み合わせると、世界観をもっと広げて遊べるようになります。

There’s no time to waste! Speed into new brick adventures with LEGO Sonic! 🤩⚡Wait. Was that…Dr. Eggman…?@sonic_hedgehogpic.twitter.com/Z0UHep5dxu