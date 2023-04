『スター・ウォーズ』新ゲーム発売。ルーク・スカイウォーカーがフォースの指導をしてます

暗黒時代のジェダイを描くゲーム!

4月28日発売の『Star Wars ジェダイ:サバイバー』、プロモーション映像にルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミルが登場。しかもゲームの撮影中の主人公カルを演じるキャメロン・モナハンに演技指導...というか、フォースの使い方指導をしています。

Let the Jedi Coaching Sessions begin! @MarkHamill stopped by to give @CameronMonaghan a few pointers in his role as Cal Kestis! ?#StarWarsJediSurvivor - Available April 28 pic.twitter.com/vBInjBfNcd