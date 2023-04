マリオの曲が｢アメリカの歴史に影響を与えた重要な曲｣に登録される

ジョン・レノンの「イマジン」、レッドツェッペリンの「天国への階段」と一緒なんて感無量だなあ。

米国議会図書館が、「国家の歴史と文化に多大な影響を与えたサウンド」として新たに25の楽曲を国家保存重要録音登録簿(National Recording Registry、日本でいう国家重要無形保存文化財)に加える方針を発表。

ビデオゲームの分野からも近藤浩治氏が作曲を手掛けたスーパーマリオのテーマが見事選ばれました!

イントロ聞くだけで「あのゲームね!」ってわかる音源は数あれど(テトリスの「Type A」、ゼルダのテーマなど)、妥当な選択だと思います。米Gizmodo的には次のような選考理由が考えられます。

ビデオゲーム開発者が宮本茂氏なら、近藤浩治氏はビデオゲームの作曲家。すぐれたサウンドがないと映画が成り立たないのと同じで、BGMはゲームプレイとキャラクターの演出には欠かせません。

近藤氏はほかにもゼルダのシリーズやスターフォックスといった任天堂の楽曲を数々手掛けましたが、「耳に残る」のはやっぱりマリオ最強ですもんね。

米国会図書館も「おそらく歴史上もっとも広く知られているビデオゲームのテーマ」だと評しています。

また、ファミコンという限られた制約のなか非常にクリエイティブに音を使っていたことがわかるということをツイートしていますよ。

A video game theme song, probably the most recognizable in history, is also a first for the #NatRecRegistry. The Super Mario Bros. theme by Koji Kondo helped establish the game's legendary status & proved that the Nintendo sound chip was capable of vast musical complexity. pic.twitter.com/RHPaXV1WLs