イーロン・マスクが｢TruthGPT｣開発を明言。最も安全なAI？

OpenAIの共同創業者であったイーロン・マスクは、米放送局FOXニュースのインタビューにて、AIチャットbot「TruthGPT」を開発中であると明かしました。

彼はインタビューの中で、OpenAIのChatGPTはクローズソースであり、マイクロソフトと密接な関係にあるため、全ての人々にとって公平な判断をするとはいえないと語っています。

イーロン・マスクは、先日、AIに特化した新企業の「X.AI」設立の届出を出したばかりです。

BREAKING: @ElonMusk discusses creating an alternative to OpenAI, TruthGPT, because it is being trained to be politically correct and to lie to people. pic.twitter.com/HTFnve9o6d