便利では？ watchOS 10、ホーム画面にフォルダ作れるかも

アプリで埋まりつつあるもんね。

6月5日(日本時間)のWWDC 23で発表される(はずの)「watchOS 10」。

今年はどうやら大きな変更が計画されているようなのですが、その続報。

watchOS 10の新しいホーム画面では、フォルダなどのiOSでおなじみの機能やお作法が簡単に扱えるようになっている。と匿名のTwitterアカウント@analyst941は主張しています。

Happy 9:41 AM



I saved the best for last, watchOS will have a redesigned homescreen layout/grid.



heavy details SOON. but it's going to be much easier to use, move, & act more familiar to iOS, including folders.📂



Unsure if it will be a third option or replace grid as default. pic.twitter.com/GuNvcnmIox