Xperia 1 V…かな？ 5月11日13時、Xperia新作発表！

いったい何periaなんだ!?

ソニーXperiaのTwitterアカウントが、Xperia新作発表を告知しました。発表会は5月11日13時(日本時間)から、以下のYouTubeでプレミア公開されます。

さて、肝心なのは「Xperiaの何がでるの?」だよね!

Twitterの投稿と告知動画によると…

Next-gen Sensor. Next-gen Imaging. Next ONE is coming.