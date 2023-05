キャラが動く！ 『パックマン』のアーケード筐体をレゴで再現

レゴと『パックマン』の魅力がガッチャンコ!

1980年に登場し、さまざまな派生作品を生んだゲーム『パックマン』。特に初代は今でも愛される名作ですよね。

このたび、何でも再現できちゃうレゴにより、アーケード筐体のキット「ゲームセンターマシン パックマン」が爆誕しました。

Chomp your way back to the 80's with the new LEGO Icons PAC-MAN Arcade! Ready! Build! Play! pic.twitter.com/ZlvhV5KLVc