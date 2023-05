海洋汚染から学べ。スペースデブリ衝突で飛行機を墜落…させないために

ドラマ『ブラッシュアップライフ』ではこれが原因であんなことに…。

地球低軌道にガンガン衛星打ち上げてるなぁと、普通の人でも感じる今日このごろ。

宇宙事業の躍進で、今まで以上に頻繁に耳にするようになったのはスペースデブリという言葉。宇宙ゴミのことで、その名の通りゴミです。

使用期間終了後の人工衛星や故障した部品などなど、人類が出した宇宙空間に漂うゴミ。地球に落下しないの?と不安に思いつつ、大気圏で燃え尽きちゃうから大丈夫だよ!と言われればそんなものかと思っていましたが…。

わずかではありますが、落下また飛行機に衝突するリスクはあるのです。

個人的にどハマりしたドラマ『ブラッシュアップライフ』の影響で徳を積む日々を心掛けている私ですが、ドラマではスペースデブリが人生をやり直す理由になっていました。

このドラマ以後、もともと苦手だった飛行機がさらに苦手になってしまったのですが、スペースデブリってどうしようもないの? さすがに宇宙にはゴミ拾いボランティアに行けないので、個人でできることはほぼないと思いつつ…。でも、国が、企業が、世界ができることはないの?

ブリティッシュコロンビア大学の政治学教授Michael Byers氏と、宇宙物理学の准教授Aaron Boley氏によるスペースデブリに関する米ギズモードへの寄稿文を翻訳しました。

2020年5月11日、アメリカはロサンゼルスからニューヨークへ、9分間にも及ぶ脅威の飛行物体が発生。

飛行物体はこれ以前から噂されていた中国の長征5号ロケットのボディ部分20トンが、時速60マイルで通過したものだった。その15分後には、ボディは大気圏に再突入しバラバラに。その中には、コートジボワールのある村に墜落した12メートルほどの残骸も。

Reports of a 12-m-long object crashing into the village of Mahounou in Cote d'Ivoire. It's directly on the CZ-5B reentry track, 2100 km downrange from the Space-Track reentry location. Possible that part of the stage could have sliced through the atmo that far (photo: Aminata24) pic.twitter.com/yMuyMFLfsv