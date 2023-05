久しぶりのオーバーイヤー。｢Beats Studio Pros｣が開発中らしい

Beatsも新作が続きそうな予感。

先日、Beatsの完全ワイヤレスイヤホンの新作、 「Beats Studio Buds+」がAmazonに表示されちゃった! をお伝えしましたけど、別角度からもう1点。Beatsの新作の情報です。

Appleは「Beats Studio Pro」と呼ばれる、オーバーイヤータイプのヘッドホンを開発しているとのこと。

Here are the Beats Studio Pros https://t.co/0fRrhqss5mpic.twitter.com/jRWeCSVBQD