最近見つかった｢知られざる生き物たち｣6選

地球上には既知のものだけで約175万種の生物がいるそうです。まだ知られていない生物も合わせると、500万~3,000万種はいるのではという説もあるほど、多様です。

最近も新しい種や行動などが続々と観測されています。ピックアップしてご紹介します。

This little cartwheeling snake is my favorite animal today :B Photo by Evan Quah pic.twitter.com/LlEHJNEkJX