アルゴリズムもユーザーに委ねる。｢Bluesky｣はSNSを変えるかもしれない

今が一番楽しいときかもしれないし。

ジャック・ドーシーといえば、Twitter創設者の1人。長くTwitter CEOを務めていましたが、2021年に辞任。2022年には取締役からも辞任し、Twitterをあとにしました。

その彼が今取り組んでいるプロジェクトが、「新Twitter」「Twitter代替SNS」なんて言われるBlueskyです。

Twitterみたいだけど、Twiterではなく、Twitterで学んだ間違いを修正したSNS、それがBlueskyです。まだ誕生したばかりの創世記なので、海のものとも山のものともわかりません。

インターネットの歴史を変える存在になるかもしれないし、「あぁ、そんなのもあったっけ?」で終わるかもしれません。

きっと、ドーシー氏の目標はソーシャルメディアの過ちを修正しつつ、その過程でインターネットのあり方すらも是正することなのでしょう。非常に大きく高い理想を持ったプロジェクトです。そして、その理想の第一歩にあるのが、公の場で仕事をすすめていくことです。

先日、BlueskyのプロトコルエンジニアであるPaul Frazee氏が、YouTubeで自身のコーディングをライブ配信しました。

誰でも見ることができるライブ配信上で、ユーザーがフィードをカスタマイズするための独自アルゴリズムを作る作業をしていたのです。

配信のFrazee氏は、自分自身のアイデアよりも、視聴者から寄せられる意見に興味津々の様子でした。

僕がその配信を見ていたときは、他に40人くらいが視聴していました。ジョークを交えつつ、かなりカジュアルな様子の楽しい配信でした。

ユーザーからの技術的質問に答えたり、ミームをネタにしたり、アプリ構築のアプデを話したりと、Blueskyの顔として盛り上げていました。

動画だけ見ていたら、ネットに革命を起こすかもしれないアプリをあの場で作っているようには見えないでしょうね。

にこやかな配信は、多くの企業が気にする企業イメージのためというわけではないと思います。Blueskyは、ただユーザーに知ってほしいんじゃないでしょうか。

我々は個々の人間の集まりであると。そして、ユーザーの意見を求めていると。Frazee氏は配信でこう語っていました。

ソーシャルメディアのフィードは、人工知能や複雑なロジックによるアルゴリズムで組み立てられています。通常、企業がそのアルゴリズムを作りますが、Blueskyのカスタムアルゴリズムはユーザーがそれを作るためのものだと、Frazee氏は語りました。

ユーザーがフィードの担当者であるとは、なかなか斬新なアイデアです。

SNSの一番の頭痛の種は、アルゴリズムが何をどう判断するのかということ。どんなコンテンツがプロモートされ、どんなものが禁止されるのか…。ユーザーは何に興味があるのか…。

そして、当たり前ですが大抵の場合、運営企業は自社のアルゴリズムは適切だと主張します、せざるを得ません。

これまた大抵の場合、広告を売らねばならないので、広告ありきのアルゴリズムになっています。ユーザーがどれだけ、いいね! をタップし、特定コンテンツをスルーしても限界があるでしょう。

たとえるなら、マーク・ザッカーバーグの家のリビングでテレビを見ているようなもの。あれこれリクエストしても、しょせんリモコンを持っているのは彼ですから。

Blueskyは成長しているものの、まだ始まったばかりの招待制フェーズにあります。

ちなみに、この招待コードがネットオークションでなかなかの高値で取引きされており、そこがまたBlueskyの特別感やトレンド感を高めているようです。

Twitterに嫌気がさしたユーザーにとっては、Blueskyは絶好の溜まり場。それも安全な溜まり場。Twitterのようなヘイトコメントがなくて楽しいというのが、使用している人の今の状況だそう。

フィードはネタやポジティブな意見が多く、まるでアプリのハネムーン期と言っていいかと。

Blueskyのポストはユーザー発信で「SKEET」と呼ばれていますが、運営側としては変えたいようです。トレンドでは、以下のようなアルフのちょいセクシー画像が人気のようです。

ジャック・ドーシー氏は、Twitterでアルゴリズムがらみで常に悩みを抱えてきました。その結果辿り着いたのは、アルゴリズムという権力は誰も手にするべきではないということ。

2022年12月、Twitterのニュースレターでドーシー氏はこう語っていました。

この発言は、イーロン・マスク氏が暴露しTwitter史上最大の事件と言っても過言ではないツイッターファイルに関連するものであり、ドーシー氏は会社の持つ力が大きくなりすぎたとも発言しています。

There's a lot of conversation around the #TwitterFiles. Here's my take, and thoughts on how to fix the issues identified. I'II start with the principles I've come to believe based on everything l've learned and experienced through my past actions as a Twitter co-founder and lead: