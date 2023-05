Galaxy Watch 6では物理回転ベゼル復活の噂！（上位機種だけ…）

好きな人多かったと思う。

Samsung(サムスン)のスマートウォッチ、Galaxy Watch。次モデルは順当に行けばGalaxy Watch 6となります。

タイムトラベラー系(?)リーカーのOnLeaksが、Galaxy Watch 6 Classicのレンダリング画像をポスト。注目は物理回転ベゼルが復活すること!

Good Morning #FutureSquad ! Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyWatch5Pro successor which, I assume, will likely be marketed as #GalaxyWatch6Classic ! On behalf of @mysmartprice 👉🏻 https://t.co/8dn9fTCKin pic.twitter.com/8mfuUIqqKF

クルクル回してアプリや画面をスクロールする回転ベゼルは、Galaxy Watchの特徴の1つ。Watch 4まではベゼルを物理的に回転できましたが、Watch 5ではタッチベゼルに変更。

もし本当に噂通り復活するなら、物理的に回転する方が評判が良かったということかな。別のリーカーSuperRoaderも、物理回転ベゼルの復活を噂しています。

Samsung has decided to use a manual bezel ring for the Galaxy Watch 6 Pro. You may have already seen it in Watch 4 Classic. This is 100%.

And the Watch 6 and Watch 6 Pro each come in two sizes.https://t.co/9eRXOOGi82pic.twitter.com/8G6I6g3Rgm