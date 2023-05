Final Cut ProがiPadに対応、さっそく使ってみた

出先でもベッドの上でも、フルに動画編集。

Apple(アップル)純正の動画編集ソフトFinal Cut Proと、同じく音楽制作アプリLogic Proに、iPad版が登場しました。

米GizmodoのMichelle Ehrhardt 記者がFinal Cut Proで簡単な動画を作ってみて、使用感をレポートしてますので、以下どうぞ!

AppleがFinal Cut ProとLogic ProのiPad版をリリースしました。

Final Cut Pro for iPadはM1以降、Logic Pro for iPadはA12 Bionic以降のチップ搭載のiPadが必要です。米GizmodoではM2搭載iPad Proをテスト用に数週間貸してもらえてたので、そのスキにFinal Cut Pro for iPadでの動画編集を試してみました。

私はプロの動画クリエイターではなくて、たまに音楽動画を切り貼りしたり、動画でガジェットレビューしたり、ネコのミーム動画を作ったりするくらいなので、レベル的には大したことないです。なので、この記事は本格的なレビューというより、ハンズオンくらいの感覚で読んでいただければと思います。

プロの動画クリエイターが編集作業をタブレットへとすぐに移行するとは思いませんが、そんな流れはたしかにあるようです。より多くのクリエイターが自ら作品を発表しつつある今、プロ級動画を撮ってすぐにフル機能で編集できる環境は重要です。

残念ながらLogic Pro for iPadのほうは、私自身が音楽編集に詳しくないのであまり試せませんでした。でもUIとかタッチ操作に関する部分は、Final Cut ProとLogic Proでだいたい共通するはずなので、参考になるかと思います。

Final Cut Pro for iPadはサブスクモデル

Image: Apple

Final Cut ProのiPad版とMac版の最大の違いの1つは、アプリを開くとすぐわかると思いますが、価格体系です。

Mac版が買い切りの300ドル(日本向け価格:4万5000円)なのに対し、iPad版はサブスクモデルで月5ドル、または年50ドル(日本向け価格:月700円または年7,000円)です。

クリエイティブ系アプリでのサブスクモデルは、Adobe Creative CloudにしてもMicrosoft 365にしても、ここ数年(賛否ありつつ)標準になってきました。

Final Cut Pro for iPadに関しては、支払総額がMac版を超えるには6年かかるので、カジュアルに使うだけなら結局安上がりかもしれません。でも、プロとして長く使う場合は、7年目から先はMac版がお得です。

指で動画編集って操作しやすい?

もう1つの大きな違いは、デバイスとアプリの形態の違いです。iPadにマウスとキーボードをつなげればMacの使用感に近づきますが、Final Cut Pro for iPadアプリは設計の根本からタッチ操作に最適化されてます。

つまり操作全体が、「クリックしてドラッグ」の代わりに「長押ししてドラッグ」とか、長押ししてメニューに入るとか、操作の取り消しにバーチャルなボタンを押すといった、iPad向けの仕様なんです。

その他の基本的な挙動はMac版と同じですが、iPad版にはベッドの中でもどこでも快適簡単に動画編集できるメリットがあります。Apple Pencilにも対応してますが、ほとんどの機能に関しては指での操作のほうがやりやすく、驚くほど自然です。

M2搭載iPad ProにApple Pencilを組み合わせると「ホバー」機能が使えて、画面タップせずにプレビューが見えるのが便利です。

動画を正確に切り取ったり延ばしたりしたいとき、すごく助かりました。ただ、ホバー状態のまま動画のタイムラインに沿ってApple Pencilを動かすと、プレビューも移動しながら表示されていくんですが、個人的にはちょっとやりすぎな気もしました。Apple Pencilがなくてもだいたいの場面で、指での操作で十分正確でした。

あとダイヤル操作が好きな人なら、Final Cut Pro for iPadでのジョグホイールでの操作も気に入ると思います。これだとApple Pencilでのホバー以上に、タイムラインを細かく操作できます。

ライブ描画がいい感じ

Image: Apple

Final Cut Pro for iPadを立ち上げると、デモプロジェクトのオプションが表示されるんですが、個人的に気に入った機能がここで使えます。

画面上部にあるペンのアイコンをクリックすると、選択した動画上で「ライブ描画」ができるんです。動画の中でリアルタイムに、動く線を描き込めるってことです。アプリ内には画面切り替えやタイトル、背景、エフェクトなどが従来通りのバリエーションで入ってるんですが、ライブ描画でタイトルカードを作ると、よりパーソナルな印象を持たせられます。

この機能を見つけたのはうちのネコの動画を作ってるときでした。タイトルカードにネコの写真を入れて、そこにライブ描画でネコのスマイルと「Meow!」の文字を描いてみたんです。ネコの動画をちゃっちゃと作る程度ならFinal Cut Proみたいな立派なアプリじゃなくてもいいんですけど、とにかくこのタスクは十分以上にこなせました。

またiPad Pro自体にカメラが搭載されてるので、動画撮影と編集が同じデバイスで可能です。iPhoneや他のカメラなど、iPad以外のデバイスを使う場合も、Final Cut Pro for iPadはフォトライブラリの中身にアクセスできるので、iCloudを介して同期すればOKです。

複数アプリの取り回しは課題

Image: Apple

同じデバイスで撮影も編集もできるのは便利ですが、逆に不便な面もあります。Final Cut Pro for iPadはタブレットインターフェースを使ってるので、何らかのプロジェクトを作ってるとき、Macみたいに複数ウィンドウを好き勝手な場所に配置しながらの操作はできません。

対策として、Stage Managerを使えば、いちいちホーム画面に戻らなくてもアプリの切り替えができます。

でも、そうすると、例えばメモとかWebブラウザ、ファイルやプロジェクトといったものをいっぺんに見ることが難しくなります。

Final Cut Pro初心者の私は、しょっちゅうプロジェクトから出て何かしら探し回るハメになり、こういう煩雑さがあるからプロはiPad版使わないのかな、と思いました。あとはマウスの方がやっぱり切り取りとか選択の精度が高いってことなんでしょうね。

使う価値ある?

Image: Apple

でも、全体的にFinal Cut Pro for iPadは文字通り、Final Cut ProをiPadでちゃんと使えるものでした。

私はAdobeのアプリを使ってるんですが、Final Cut Pro for iPadがほぼフル機能であるのに対し、Adobe Premiere唯一のモバイル版はもっとミニマルな「Adobe Premiere Rush」だけです。

ジャーナリズムの学生時代、iPhoneでSnapseed使ってInstagramストーリーを編集するのが「未来への備え」だと教わった者として、パソコン用だった機能がモバイルに移植されるのはうれしい進歩です。

とはいえ、これから『アベンジャーズ』次回作がiPad上で制作されるわけではなさそうです。が、シンプルなドキュメンタリーのクリエイターや、動画制作をデスクワークじゃなく楽しい趣味としてやりたい人にとっては、Final Cut Pro for iPadは今までぽっかり空いていたすき間を十分に埋めてくれることでしょう。