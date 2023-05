巧妙なデザインが素敵。フォッシルから出た『スター・ウォーズ』腕時計

12パーセクでポチらないと!

毎年5月4日は、劇中で頻繁に登場するセリフ「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを)」にちなんで「スター・ウォーズの日」とされ、ファンたちは思い思いにお祝いをしたり、各企業は特別なグッズやコラボレーションを提供しています。

各キャラの特徴を絶妙に掴んだデザイン

Fossil(フォッシル)が出したのは「フォッシル スターウォーズ限定コレクション」。

ダース・ベイダーやストームトルーパーがいる帝国軍ではなく、それと闘う反乱軍がモチーフとなっています。

R2-D2モデルは、R2ユニットのアームのような分針や、立体感がまさにR2-D2そのもの。シルバー感がなんとも可愛いです。

C-3POモデルは、C-3POの顔をモチーフにしたゴールドのフレーム。パッと見だとソレとはわからないデザインが秀逸です。

一度ダークサイドに堕ちたルーク・スカイウォーカーのモデルは、秒針がライトセーバーという芸の細かさ。

蓄光燃料を使っていて、暗闇の中でしっかり光るのもポイントです。

ハン・ソロやチューバッカのモデルも見逃せません。

ブラウンのレザーストラップが、映画の中のワイルドな感じを連想させます。

そして全モデルの裏側にはアメコミ調のイラストが…。見えないところもスター・ウォーズ愛に溢れています。

専用ボックスも豪華、オマケ付き

時計だけでも豪華なんですが、専用ボックスにも素敵な仕掛けが。なんと各キャラにまつわる効果音やセリフが再生されるようになっているんです。

そして嬉しいオマケ、映画チケットがモチーフになっているレプリカピンも付いています。

価格はR2-D2とC-3POが6万1050円(税込み)、他モデルが4万4000円(税込み)。

どれも個性的で、アレもコレもと迷ってしまいますね。なんだか身に着けるのがもったいない気がしなくもない…。