GoogleがGmailの受信箱に巧みに広告ぶっ込んできてる…

これはクリックしちゃうな。

Google(グーグル)といいMicrosoft(マイクロソフト)といい、常に広告をいれこむ隙間を探しているようですが、まぁどこかしらにその余白はあるもんですね。

一部のGmailユーザーから、受信箱に巧みに広告ぶっこまれてる! という報告がネット上にあがっています。

GoogleはGmailの受信箱の上部2つに広告をいれる(プロモーションタブ)という手方をとっていました。

が、この広告メールが上ではなく、より巧妙に思わずクリックしちゃいそうな場所=メールのリストの途中に、ぽつん、ぽつんと挿入されるよう変更となっています。

もちろん「広告」というラベリングはあるものの、上に2つあるパターンよりも避けづらく、ついメール開いちゃう可能性が高いポジショニング。一覧からでなく、メールからメールに進む人にとっては回避しずらく非常に邪魔です。

As a person who works very hard to keep my email in check, I am absolutely INCENSED that Gmail is just putting random ads in my inbox now??? pic.twitter.com/5LompTLLPL