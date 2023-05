出ちゃった！ Googleの折りたたみスマホ｢Pixel Fold｣がフライング発表

Google I/O 2023のイベント前です。

ええ、まさか…!のタイミングです。本日、Googleが開発しているとウワサされていたGoogle初の折りたたみスマホ「Google Pixel Fold」が公式発表されちゃいました。

✨May The Fold Be With You✨ https://t.co/g6NUd1DcOJ #GoogleIO #PixelFold May 10 pic.twitter.com/K8Gk21nmo8

