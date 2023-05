iOS 17のロック画面、ナビ中でも通知やボタンが見やすくなる？

ナビ中でも情報入手しやすくなる?

iOS16.1から追加された「ライブアクティビティ」機能では、アプリからの情報をiPhoneの画面ロックを解除せずに利用できます。

意識していないけど、気がつくとちょっと便利ぃ〜。

みたいな存在だと思うんですが、iOS 17ではロック中の「マップ」アプリ表示に変更があるかもしれません。

現在は「マップ」アプリのナビゲーション中に画面をロックすると、ナビ画面が全画面で表示されます。これが、iOS 17ではナビゲーション画面に加えて時計表示やアプリの通知、カメラ、懐中電灯といったボタンが、画面の下部に残る。とリーカーは主張しています。

Love it or don’t, Apple doesn’t care - this is the new Maps “Live Activity” for Lock Screen (all iPhones).



- Seamless transition when unlocking.



- View notifications over the map by swiping up as usual.



- shows most Lock Screen elements until unlocked (except widgets afaik). pic.twitter.com/7PUwRUXgVx