iPhone 15 Proシリーズ、カメラの配置が変わるかも

最初に言っておくと、僕らに影響はありません。

今秋発売されるiPhone 15 Proシリーズでは、現行のiPhone 14 Proシリーズと同じくカメラは3眼構成(広角・超広角・望遠)であると予想されています。

ただ、そのカメラの配置に変更がありそうなのです。

On a related note - the camera arrangement has changed, compared to the 14 Pro / Pro Max. The Ultra Wide and Telephoto cameras have swapped positions - so the camera between the flash and LiDAR sensor is the one with periscope lens on the 15 Pro Max (regular telephoto on 15 Pro) https://t.co/J0QYdPsNH7

リーカーによると、超広角と望遠の位置がチェンジ。

理由はiPhone 15 Pro Maxに搭載されるとウワサされているペリスコープ式レンズ実装のため。

iPhone 14 Proの配置では縦に持った時の左上が望遠でしたけど、このままだとペリスコープを実装できないため、右側の超広角と席替えとなるようですね。

The 15 Pro Max's ultrawide camera is swapping positions with the telephoto compared to the 14.



Why? Because there is no room on the bottom lens for the periscope. Can't go down because of the battery. Can't go right because of the LiDAR scanner.



Has to be the middle lens. https://t.co/OnGyEh5ahppic.twitter.com/yrnuvykPen