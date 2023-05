iPhone 16は過去最大めちゃデカ説浮上

どんどん大きくなる、値段も高くなる。

iPhone 15がまだ公式には何の発表もないのに、iPhone 16がどうなるかの予想が盛り上がりつつあります。

ディスプレイアナリストのRoss Young氏によると、2024年発売予定のiPhone 16は過去最大の大きさになり、さらに「Ultra」という新バージョンもあるとのことです。

Young氏はこれまでもずっと次のiPhoneのディスプレイについて予測をTwitterで公開しているのですが、どうやらiPhone 16 Proは、6.2インチくらい、そしてPro Maxは 6.8インチのディスプレイが搭載されるようです。

ちなみにiPhone 14 Proは6.12インチで、Pro Maxは6.69インチなのでどちらもスケールアップですね。

Enough about the iPhone 15, is it time to start leaking about the iPhone 16 yet? Hearing about some new sizes on the Pro models...