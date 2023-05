ジェームズ・キャメロン、新『ターミネーター』の脚本の完成は｢AIの動向しだい｣

もっとリアルなAIに滅亡させられるのか?

映画『タイタニック』や『アバター』などで、ハリウッド映画を代表するジェームズ・キャメロン監督。一番の出世作はやっぱり、『ターミネーター』シリーズですよね。

『ターミネーター』は自我に目覚めた人工知能「スカイネット」が世界を核ミサイルで滅ぼし、反旗を翻す人間のリーダーを少年時代に抹殺しようとターミネーターを過去に送る物語。

現在は6作品とドラマが主な映像作品ですが、キャメロン監督がメガホンを握ったのは最初の2作だけ。しかし彼の熱意はまだ潰えておらず、現在新しい脚本を書いているのだそうです。

先日開催された「Dell Technologies World 2023」に、ゲストとして招かれたキャメロン監督。

Technology is a vital partner in accelerating innovation - James Cameron on how tech is helping the film industry advance @ #DellTechWorld . pic.twitter.com/9aDD4jeC8Q

そこでは新作の脚本について、「AIの方向性が明確になるまで保留にしている」と語りました。

BREAKING: James Cameron has just said he's begun writing a new #Terminator movie. He's holding off on finishing it until the direction of #AI becomes clearer though. Source: Dell Tech World Conference 2023 pic.twitter.com/tcFCUSxKff