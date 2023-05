ニューヨークの自動車盗難対策、警察がAirTag500個を配る

AirTagの新しい使い方。

自動車の盗難が多発しているニューヨーク。ニューヨーク市長とニューヨーク市警が新しい対策を発表しました。特に盗難が多発している43管区で、車を持つ人たちにAppleのAirTagを500個配布するそうです。

「AirTagは簡単なデバイスですが、車の中に隠して入れておくだけで犯人が運転して移動しても追跡できるので、便利なトラッキングデバイスです」と市長もイチオシです。

AirTagは鍵やかばんを失くしてもすぐ探せる便利さがありますが、同時に人をストーキングする道具としても悪用されています。

でも、これはまた新しいAirTagの使い方ですよね。AirTagの設置から盗難車の追跡調査までの動画をニューヨーク市警が作っていますので、ぜひご覧ください。

The 21st century calls for 21st century policing. AirTags in your car will help us recover your vehicle if it’s stolen. We’ll use our drones, our StarChase technology & good old fashion police work to safely recover your stolen car. Help us help you, get an AirTag. #GSDpic.twitter.com/fTfk8p4lye