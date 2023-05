8年かけて木星へ移動中の探査機が地上から見えた

道中、お変わりありませんか?

今年4月に打ち上げられた欧州宇宙機関のJUICE(木星氷衛星探査計画)。打ち上げから8年後の2031年に木星系に到着予定。

今この瞬間も木星に向かって宇宙空間を旅していますが、その姿をエアバスが撮影に成功、Twitterで公開しています。

撮影したのは、スペインにある望遠鏡Airbus Robotic Telescope。 JUICEの旅は始まったばかり。撮影されたのは地球から150万kmほど離れたところを進むJUICEの姿。道中まだ1億5000万キロほどあるので、先は長いですね。

Spotted! 👀

Our ground-based telescope 🔭captured #ESAJuice 🛰️ more than 1.5 million km from Earth 🌎, on its way to Jupiter and its icy moons! ✨@esa@ESA_JUICE@esasciencepic.twitter.com/I6LE4jI3rB