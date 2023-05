AIが生成したペンタゴン爆破の偽画像で米株式市場が大荒れするまで

広めたのは青バッジを付けたTwitter偽ニュースアカウントという黄金タッグ。

5月22日(月)朝、「ペンタゴン(米国防総省)付近で大爆発」というキャプションを付けたAI生成画像が、TwitterのBloomberg Feedというアカウント(青バッジ付きで公式に見えるけど、Bloombergニュースと縁もゆかりもない偽アカウントです)を通して拡散。米市場が敏感に反応して売り注文が殺到し、一時的に株価が急落する騒ぎとなりました。

画像はすぐフェイクとわかり、地元の警察が20分後に発表。

ハフポストのAndy Campbellさん(有料の青バッジはつけてないけど公式エディターです)などが偽画像にバッテンを付けて、当局の発表をすぐ広めたから良かったようなものの、わからないまま広まっていたらと思うとゾッとします。

Prime example of the dangers in the pay-to-verify system: This account, which tweeted a (very likely AI-generated) photo of a (fake) story about an explosion at the Pentagon, looks at first glance like a legit Bloomberg news feed. pic.twitter.com/SThErCln0p